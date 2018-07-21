Flekkeroy - Arendal düellosu

Flekkeroy ve Arendal, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 15 puanlı Flekkeroy 7. sırada bulunuyor, Arendal 13 puana sahip ve 10. sırada. Flekkeroy, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Arendal son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 415 kodlu maçı oynayanlar; Flekkeroy galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Arendal galibiyet oranı 0.00.

Flekkeroy önceki hafta Arendal mücadelesinde 0-1 yenildi.

Arendal ise Flekkeroy maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Flekkeroy, 7 gol attı ve 10 gol yedi.

Arendal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arendal, 6 gol atarken 8 gol yedi.

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