Türkiye ve yakın coğrafyada 600’ü aşkın mağazayla hizmet veren FLO Mağazacılık, yurt dışında da büyümeye devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda yurt dışındaki yatırım fırsatlarını değerlendiren FLO'nun Afrika’dan Arap Yarımadası’na, Orta Asya’dan Balkanlar’a farklı lokasyonlarda mağaza açmaya devam ettiği kaydedildi.
Şirketin, son olarak Fas’ta bulunan Borj Fez Mall’da açtığı 981 metrekarelik yeni mağazasıyla yurt dışındaki mağaza sayısını 104’e çıkardığı açıklandı.
FLO'nun, 2023 yılında Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle yurt dışı mağaza açılışlarına ağırlık verdiği belirtildi.
YORUMLAR