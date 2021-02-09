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Floransa'da yaşayan Müslümanlar yeni ve büyük cami istiyor

İtalya'nın Floransa kentinde yaşayan Müslümanlar, ihtiyaçlarına uygun yeni ve büyük bir cami talep ediyor.

Floransa'da yaşayan Müslümanlar yeni ve büyük cami istiyor
AA

Floransa'da ikamet eden ve İtalya’da önde gelen Müslüman kanaat önderlerinden İmam İzzeddin Elzir, yeni ve daha büyük ibadet yeri için kentteki Müslümanlardan gelen çağrıları ve bu konuya ilişkin belediyeyle yaptıkları görüşmeleri, AA muhabirine anlattı.

Floransa'da halihazırda, 1'i kent merkezinde olmak üzere, 3 küçük cami olduğunu aktaran Elzir, "Floransa İslam topluluğu olarak biz, birkaç yıldır Belediyeden, Belediye Başkanı Dario Nardella'dan bu duruma bir çözüm getirmesini istiyoruz. 30 bin Müslüman için kentte ibadetlerini yapabileceği 3 küçük yer var. Bunların 1'i sadece kent merkezinde ve sadece cumaları 1000 kişi geliyor." ifadesini kullandı.

Elzir, kent merkezindeki camilerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belirlenen kurallar çerçevesinde, cuma namazlarını yoğunluğa göre bazen 3 bazen de 4 seferde yapabildiklerini söyledi.

Yeni cami taleplerini Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella'ya ilettiklerini vurgulayan Elzir, şöyle devam etti:

"Biz Belediye Başkanı'ndan kentte cami olmasını talep ettik. Bu, kent için belediye başkanının ilgilenmesi ve çözüm bulması gereken bir sorun. Vatandaşların ihtiyaçlarına bir yanıt vermemiz gerekiyor. Cami bir ibadet yeri, şehrin aksesuarı değil kentin bir ihtiyacı. Bu konuyu görüşmek üzere geçen hafta 2 belediye başkan yardımcısıyla buluştuk. Onlar da bu görüşü paylaştıklarını belirtti. Biz Belediye Başkanı'na, bir numaralı yetkili olarak, bu konuya müdahale etmesi çağrısında bulunuyoruz."

- "Bunun cesaret gerektiren bir karar olacağının farkındayız"

Elzir, Belediye Başkanı Nardella ile kişisel olarak aralarında iyi bir iletişim bulunduğuna ancak burada kentteki Müslümanların ihtiyacının söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Yeni cami taleplerinin 10 yıllık bir geçmişi olduğuna işaret eden Elzir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Belediye Başkanı'ndan yerle ilgili konuda ilgilenmesini istiyoruz. Bu hususta geçmişte 2-3 yer bulduk ama daha sonra bunlar olumlu sonuçlanmadı. Dediğim gibi, bu kentin sorunu. Biz bu şehrin bir parçasıyız. Bu Belediye Başkanı tarafından çözülmeli ve o, bir karar almalı.

Bunun cesaret gerektiren bir karar olacağının farkındayız çünkü bu karar, cami görmek istemeyen kesimlerde bazı tepkilere de yol açabilir. Ancak bu İslam topluluğunun bir gerçeğidir. Kim gerçeği görmek istemiyorsa, onun için üzgünüm. Burada Müslümanlar var ve ibadetlerini yapıyor."

- "Amacımıza ulaşmak için çalışmayı tercih ediyoruz"

AA muhabirinin ulaştığı Floransa Belediyesi Dini Topluluklarla İlişkilerden Sorumlu Yöneticisi Alessandro Martini de "İmam Elzir'i, bu durumu değerlendirmek ve bir çözüm bulmak üzere davet eden biziz. Umut ettiğimiz bu. Bunun ötesinde bir şey söyleyemem çünkü amacımıza ulaşmak için çalışmayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

Martini, bu konuda İslam toplumuyla görüşmelerinin süreceğini de vurguladı.

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