Malta Ligi'nde yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle ligler tescil edildi ve lider konumda bulunan Floriana Kulübü şampiyon ilan edildi. Ancak işin ilginç tarafı 27 yıl sonra gelen bu şampiyonluk Floriana takımı taraftarlarını sokağa döktü. Covid-19 sebebiyle tescil edilen ligde taraftarlar salgını adeta hiçe saydı...
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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