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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Florida'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! - Haberler
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Florida'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir bilardo salonunun dışında gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Florida'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! - Haberler
Florida'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
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Reuters

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir bilardo salonunun dışında bir silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Polis yetkililerinin açıkladığı bilgiye göre saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Miami-Dade polis müdürü Alfredo Ramirez, "20'den fazla kurbanın vurulduğu ve 2'sinin ne yazık ki
öldüğü başka bir korkakça eylemin sahnesindeyim." ifadelerini kullandı.

CNN'de yer alan habere göre, beyaz bir aracın içinden inen üç kişi silahlarıyla kalabalığın içine girdi ve kalabalığa ateş etmeye başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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