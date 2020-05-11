Florida'da yüksek sıcaklık ve kurak hava yangınları tetikliyor

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CNN'nin haberine göre, Florida genelinde, evleri tahrip eden ve bölge sakinlerinin tahliyesine neden olan 10'dan fazla yangın etkili olurken, mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar ve kurak hava, alevlerin yayılmasına neden oluyor.

Sıcak havasıyla bilinen Florida'nın güneyinde nisanda, haziran benzeri hava sıcaklıklarına ulaşıldı.

Meteoroloji uzmanı Haley Brink, Miami'de, 1 Ocak'tan nisanın sonuna kadar 32,2 santigrat derece veya üstünde yüksek sıcaklıklara sahip 16 gün yaşandığını, normalde bu süreçte yalnızca ortalama iki sefer bu sıcaklığın kaydedildiğini belirtti.

Nisanda Miami'de sıcaklık, tek bir gün bile ortalamanın altına düşmezken, ayın yarısından fazlasında ortalamanın en az 5 derece üstünde seyretti. Şehirde, 20 Nisan'da hava sıcaklığı 35,5 santigrat dereceye ulaştı.

Tüm bu sıcaklık, kontrol altına alınamayan yangınlara yol açtı ve Florida Panhandle bölgesi, kontrol altına alınamayan yangınlardan en fazla etkilenen yerlerden biri oldu.

Sadece sıcaklar değil, Florida genelindeki yağış eksikliği de yangınların artmasında rol oynadı.

Bu yıl şimdiye kadar, Daytona, Fort Myers, Orlando ve West Palm Beach'de normalden daha az yağış düştüğü kaydedildi.

- ABD'nin Florida eyaletindeki örtü yangını nedeniyle 1600 kişi tahliye edilmişti

Florida Panhandle bölgesinde 7 Mayıs sabahı çıkan yangın kısa sürede kontrolden çıkarken, bölgeden geçen yollar ulaşıma kapatılmıştı.

Florida Tarım Komiseri Nikki Fried yaptığı yazılı açıklamada, 1600 civarında bölge sakininin tahliye edildiğini ve en az 33 evin hasar gördüğü yangının henüz yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini duyurmuştu.