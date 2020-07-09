Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

İHA

ABD’de koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Florida eyaletinde bulunan 48 hastanede artan koronavirüs vakaları nedeni ile yoğun bakım servisinde yer kalmadı.

Sağlık Hizmetleri İdaresi Ajansı (AHCA) tarafından yapılan açıklamada eyalette bulunan diğer 52 hastanede ise yoğum bakım servislerinin yatak kapasitesinin yüzde 10 ve altına indiği aktarıldı. Eyalet genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 232 bin 718’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 9’a ulaştı.

Öte yandan ABD genelinde son 24 saatte 62 bin 10 kişide koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 160 bin 321'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 906 kişi artarak, 134 bin 924'e yükseldi. ABD, dünyada koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.