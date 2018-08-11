Floro SK - Aalesund maçı rakamları

Norveç 1.Lig maçında Floro SK ile Aalesund, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Floro SK 15 puanla 14. sırada, Aalesund 39 puanla 1. sırada bulunuyor. Floro SK, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Aalesund son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 710 kodlu maçı oynayanlar; Floro SK galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.75, Aalesund galibiyet oranı 1.40. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Floro SK son haftadaki Aalesund müsabasında 0-5 yenildi.

Aalesund, Floro SK karşılaşmaında 0-5 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Floro SK, 10 gol attı ve 14 gol yedi.

Aalesund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aalesund, 13 gol atarken 7 gol yedi.

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