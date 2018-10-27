Floro SK - Asane rakamlar

Norveç 1.Lig maçında Floro SK ile Asane, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 27 puanlı Floro SK 15. sırada bulunuyor, Asane 30 puana sahip ve 13. sırada. Floro SK, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Asane son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 451. İddaa'da Floro SK kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Asane kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Floro SK son haftadaki Jerv müsabasında 0-2 kazandı.

Asane ise Start Kristiansand maçında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Floro SK, 15 gol attı ve 24 gol yedi.

Asane, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Asane, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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