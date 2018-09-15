Floro SK - Sandnes maç önü

Norveç 1.Lig maçında Floro SK ile Sandnes, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 18 puanlı Floro SK 15. sırada bulunuyor, Sandnes 28 puana sahip ve 11. sırada. Floro SK son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sandnes son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 648 kodlu maçı oynayanlar; Floro SK galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Sandnes galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Floro SK son hafta oynanan Jerv maçında 0-2 kazandı.

Sandnes ise Fredrikstad karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Floro SK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Floro SK, kendi sahasında 11 gol attı, 19 gol yedi.

Sandnes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Sandnes, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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