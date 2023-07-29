Flört eden bireylerin birbirini seçmesini sağlayan tek bir etken var! Benzerlik!

Flört eden bireylerin birbirini seçmesini sağlayan tek bir etken var! Benzerlik!

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Partnerleriyle yeni tanışma aşamasında olan kişiler, fiziksel açıdan ve yüz şekili bakımından kendilerine daha çok benzeyen kişilere çekim hissediyor.

Queensland ve Stirling üniversitelerinde yürütülen araştırma benzer yüzlere sahip olan kişilerin flört aşamasında birbirlerini daha çekici bulduklarını kanıtladı.