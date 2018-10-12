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Florya tedirgin!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptıkları finansal fair play anlaşmasının UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna geri gönderilerek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesi ve soruşturmanın devamına karar verilmesini Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıyacaklarını söyledi! UEFA'nın Galatasaray dosyasını yeniden gündemine alması camianın içinde ‘Avrupa kupalarından men edilebilir’ yorumlarına neden oldu

12 Ekim 2018 Cuma, 09:51 | Güncelleme:

UEFA'nın Galatasaray dosyasını yeniden gündemine alması camianın içinde ‘Avrupa kupalarından men edilebilir’ yorumlarına neden oldu. Önceki gün İsviçre’nin Nyon kentine giderek UEFA yetkilileriyle görüşen başkan Mustafa Cengiz’in dönüşünde yaptığı, ‘CAS’a başvuracağız’ açıklaması ise kafaları hepten karıştırdı.

Yönetim bunu bir prosedür olarak görse de haberleri okuyan Florya’nın, durumdan tedirgin olduğu öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ederken gelecek yılı kaybetme korkusu taşıyan teknik heyetin, futbolcuların bu durumdan etkilenmemesi için ellerinden geleni yaptıkları kaydedildi.

Başkanla sık sık konuşarak yönetimle diyalog halinde olan teknik direktör Fatih Terim’in de gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Sarı-Kırmızı yönetimin olumlu konuştuğunu gören deneyimli teknik adamın, öğrencilerine de bu yönde bilgi vererek motivasyon kaybını önlemeye çalıştığı ifade edildi.

 

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Yorumlar 2
  • Misafir 4 dakika önce
    Yıllardır Galatasaray icin bunlar hep söylenir yazılır ama bir şekilde nasıl oluyorsa bunların içinden sıyrılır. Gene istediği olur.
  • Misafir 18 dakika önce
    bu sene gitmesi hataydı
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