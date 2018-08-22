Fluminense - Corinthians maçı istatistikleri

Fluminense ve Corinthians, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:45. 23 puanlı Fluminense 9. sırada bulunuyor, Corinthians 26 puana sahip ve 7. sırada. Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Corinthians son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 563. İddaa'da Fluminense kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Corinthians kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Fluminense son haftadaki Atletico Goianiense müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Corinthians ise Sport Recife maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Fluminense, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Corinthians ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Corinthians, 12 gol atarken 12 gol yedi.

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