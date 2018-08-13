Fluminense - Internacional maçı heyecanı

Fluminense ve Internacional, 14 Ağustos 2018 Salı günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. 22 puanlı Fluminense 9. sırada bulunuyor, Internacional 32 puana sahip ve 3. sırada. Fluminense, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Internacional son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 830. İddaa'da Fluminense kazanır 2.70, berabere biter 2.70, Internacional kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Fluminense son haftadaki Internacional müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Internacional ise Fluminense maçında 1-1 berabere kaldı.

Fluminense, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Internacional, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Internacional, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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