Fluminense - Vasco da Gama maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Fluminense, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Vasco da Gama takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:00. 40 puanlı Fluminense 10. sırada bulunuyor, Vasco da Gama 35 puana sahip ve 14. sırada. Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 414. İddaa'da Fluminense kazanır 2.30, berabere biter 2.75, Vasco da Gama kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Fluminense önceki hafta Atletico Goianiense mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Vasco da Gama, Ponte Preta karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Fluminense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Fluminense, kendi sahasında 16 gol attı, 10 gol yedi.

Vasco da Gama, dış sahada 7 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vasco da Gama 10 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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