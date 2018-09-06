Fluminense - Vitoria maçı istatistikleri

Fluminense ve Vitoria, 07 Eylül 2018 Cuma günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. 27 puanlı Fluminense 11. sırada bulunuyor, Vitoria 25 puana sahip ve 13. sırada. Fluminense son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vitoria, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 507. İddaa'da Fluminense kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Vitoria kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Fluminense önceki hafta Atletico Goianiense mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Vitoria ise Flamengo karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Fluminense, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 9 gol yedi.

Vitoria, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitoria 9 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.

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