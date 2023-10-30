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FNAF FİLMİ KONUSU

Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece, gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisinin yaşadıklarını konu ediyor. Freddy Fazbear's Pizza, fantezi ve eğlencenin hayat bulduğu bir aile restoranıdır. Sorunlu bir güvenlik görevlisi olan Mike Schmidt, Freddy Fazbear's Pizza’da çalışmaya başlar. Gece vardiyasında çalışan Mike, işinin kolay geçeceğini düşünür. Ancak Mike işteki ilk gecesinde, gece vardiyasının üstesinden gelmenin sandığı kadar kolay olmayacağını anlar. Gecenin karanlığı çöktüğünde, karanlık ve ölümcül bir sır ortaya çıkar; animatronik bebekler canlanır, psikopat katillere dönüşür ve şiddetli bir cinayet serisine başlar.