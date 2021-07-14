Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Foça'da 2 yangın; makilik ve ormanlık alan yandı

İzmir'in Foça ilçesinde, sabah Yenifoça sırtlarında çıkan ve 2 hektar ormanlık alanı küle çeviren yangının ardından öğleden sonra da İngiliz Burnu'ndaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürülürken 4 dönümlük makilik alan ve içinde okaliptüs ağaçları küle döndü.

Foça'da 2 yangın; makilik ve ormanlık alan yandı
DHA

Foça ilçe merkezine 1,5 kilometre mesafedeki İngiliz Burnu'ndaki makilik alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Daha çok ilçe dışından gelenlerin denize girmek ve piknik yapmak için kullandıkları alanda yasak olmasına rağmen yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımın kuru otları tutuşturması nedeniyle başladığı belirlenen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu ekipleri sevk edildi. Alevler, piknik çadırları ve etraftaki çam ağaçlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında 4 dönüm makilik alan ve bu alanda bulunan okaliptüs ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkmasına neden olan kişilerin alevlerin yayılmasıyla bölgeden kaçtıkları belirlendi. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangına sebebiyet veren kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürerken Foçalılar, yetkililerden yasak olmasına rağmen mangal yakılması nedeniyle her yıl yangın çıkan İngiliz Burnu ve benzer alanlarda daha etkili önlemler alınmasını istedi.

İngiliz Burnu'na 25 kilometre mesafedeki Yenifoça sırtlarında sabah saatlerinde çıkan yangında ise 2 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, alevler 1 saatlik çaba sonucu havadan ve karadan müdahale ile güçlükle söndürülmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinde 24 sanığa detaylı inceleme - Haberler
GÜNDEM Büyükşen çifti cinayetinde yeni detaylar!
Egzoz sesi kavgasında kan aktı! - Haberler
GÜNDEM Egzoz sesi kavgasında kan aktı!
YORGUN MERMİ FELAKETİ! Son dakika: Bahçesini temizlerken kan içinde kaldı - Haberler
GÜNDEM Bir yorgun mermi dehşeti daha!
AYNI KARAR! Son dakika: Mahkemeden Ahmet Kural kararı!
GÜNDEM Mahkemeden Ahmet Kural kararı!
Şehit emniyet müdür yardımcısına acı veda - Haberler
GÜNDEM Şehit emniyet müdür yardımcısına acı veda
Bekçi katilinin ifadesi ortaya çıktı: "Bekçi olduğunu bilmiyordum" - Haberler
GÜNDEM Bekçi katilinin ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika haberi Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması
GÜNDEM Bakan Kurum'dan sevindiren 'müsilaj' açıklaması
Soygun şüphelisi, kuyumcuyu bıçakladı; 2 kilometre kovalayan oğluna yakalandı
GÜNDEM Kuyumcuyu bıçakladı! Oğluna yakalandı
HAYRETE DÜŞÜRDÜ! Hırsızların dört nala kaçışı kamerada! - Haberler
GÜNDEM Hırsızların dört nala kaçışı kamerada!
HASTANEDE SALDIRI! Son dakika: Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
GÜNDEM Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı