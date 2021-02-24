Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 05.35 sıralarında Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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