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        Haberler Gündem Güncel Foça'da belediyenin arazi satışına karşı imza kampanyası | Son dakika haberleri

        Foça'da belediyenin koy manzaralı arazi satışına karşı imza kampanyası

        İzmir'de Foça Belediyesi'ne ait İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 1'inci Mersinaki Koyu manzaralı arazinin satışa çıkarılmasına tepki gösteren Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, kararın iptali için başlattıkları dijital imza kampanyasında 1 haftada yaklaşık 10 bin imzaya ulaştıklarını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:00
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        Foça'da belediyenin arazi satışına karşı imza kampanyası
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        İzmir'de Foça Belediyesi'ne ait İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 1'inci Mersinaki Koyu manzaralı 17 dönüm arazi Foça Belediye Meclisi'nden alınan kararla satışa çıkarıldı.

        Satış kararına tepki gösteren Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu tarafından internette dijital imza kampanyası başlatıldı. Platform sözcüsü Ramis Sağlam, 1 haftalık süreçte yaklaşık 10 bin dijital imza toplandığını duyurup, denize sıfır konumda bulunan bu alanın, Foça halkının ücretsiz olarak erişebileceği son koylardan biri olduğuna dikkat çekti.

        Ayrıca, kararın Kıyı Kanunu'na aykırı olduğunu söyleyen Ramis Sağlam, "Kıyıların kullanımını pratikte halka kapatacak bir uygulama. Dolayısıyla yerel halkın doğal alanlarına erişimine müdahaledir. Belediyeye dilekçeyle bireysel başvuru yapan birçok vatandaş da var. Burası başta çevredeki sitelerde oturanların, Foçalıların, İzmirli, Manisalı ve diğer kentlerden günübirlik gelen vatandaşların rahatça denize girebildikleri son yerlerden biri" dedi.

        Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, "17 dönümlük bu arazi satıldığında ne olacağı belirsizdir. İmar planlarında günübirlik tesis olarak görünmesine rağmen, burada otel ya da benzeri bir inşaat yapıldığında insanlarımızın yararlanması artık mümkün olmayacak. Foça'nın doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını koruma çabalarına büyük darbe olacak bu karardan acilen vazgeçilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Foça Belediyesi ise konuya ilişkin açıklama yapılmayacağını belirtti.

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