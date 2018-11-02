Foggia - Brescia rakamlar

Foggia ve Brescia, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Foggia 6 puanla 17. sırada, Brescia 14 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Foggia, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Brescia son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 294 kodlu maçı oynayanlar; Foggia galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Brescia galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Foggia son haftadaki Novara müsabasında 0-1 kazandı.

Brescia ise Foggia maçında 1-2 kazandı.

Foggia, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 9 gol yedi.

Brescia, dış sahada 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brescia 7 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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