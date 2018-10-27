Foggia - Lecce maçı rakamları

Foggia ve Lecce, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. 4 puanlı Foggia 18. sırada bulunuyor, Lecce 12 puana sahip ve 6. sırada. Foggia, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik form durumunda. Lecce, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 286 kodlu maçı oynayanlar; Foggia galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Lecce galibiyet oranı 3.10. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Foggia son hafta oynanan Cosenza maçında 2-2 berabere kaldı.

Lecce ise Fidelis Andria karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Foggia, 10 gol attı ve 7 gol yedi.

Lecce ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lecce, 8 gol atarken 4 gol yedi.

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