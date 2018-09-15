Foggia - Palermo sahaya çıkıyor

İtalya Serie B maçında Foggia ile Palermo, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Foggia son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Palermo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 762 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Foggia kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Palermo sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Foggia son haftadaki Ternana müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Palermo ise Cittadella karşılaşmasında 0-3 yenildi.

Foggia, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Palermo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Palermo, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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