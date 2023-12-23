Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Forbes dergisi 2023'e damga vuran en güçlü kadınlarını seçti

        Forbes dergisi 2023'e damga vuran en güçlü kadınlarını seçti

        Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da dünyanın en güçlü kadınlarını seçti. Bu yılki listede, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda öne çıkan birçok kadın yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1. URSULA VON DER LEYEN

        Avrupa Komisyonu Başkanı olan Ursula Von der Leyen, Forbes'a göre 2023 yılının en güçlü kadını. Ursula Von der Leyen, Temmuz 2019'da Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun başkanlığına atandı.

        2

        2. CHRISTINE LAGARDE

        En güçlü kadınlar listesinde ikinci sırada yer alan Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'dır.

        3

        3. KAMALA HARRIS

        Listenin üçüncü sırasında yer alan Kamala Harris Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor.

        4

        4. GIORGIA MELONI

        İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, 22 Ekim 2022'de göreve başladı ve tarihte ilk kez bu görevi üstlenen kadın oldu.

        5

        5. TAYLOR SWIFT

        Times dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilen Taylor Swift listenin beşinci sırasında yer aldı.

        6

        6. KAREN LYNCH

        CVS Health'in (Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sağlık çözümleri şirketi) başkanı ve CEO'su olan Karen Lynch Şubat 2021 yılında 300 bin kişilik sağlık hizmetleri şirketinde üst göreve yükseldi.

        7

        7. JANE FRASER

        Citigroup (Citigroup, Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu bir finansal hizmetler şirketidir. Forbes Global 2000'e göre dünyanın en büyük şirketidir. Mal varlığı 1.9 trilyon ABD doları bulan şirketin 120.318 milyar ABD doları cirosu bulunmaktadır) CEO'su Jane Fraser, Mart 2021'den beri görevine devam ediyor.

        Wall Street bankasını yöneten ilk kadındır.

        8

        8. ABIGAIL JOHNSON

        Abigail Johnson, Forbes'un 2023 en güçlü kadınları listesinde yer alan Amerikalı bir milyarder iş kadınıdır. 1961 yılında doğan Johnson, finans devi Fidelity Investments'ın şu anki CEO'su ve chairman'ı olarak, finans dünyasında en saygın isimlerden biridir.

        9

        9. MARY BARRA

        Mary T. Barra, 24 Aralık 1961'de Michigan, Royal Oak'ta doğan Amerikalı bir iş kadınıdır. Şu anda General Motors Company'nin (GM) CEO'su ve chairman'ı olarak görev yapmaktadır. 2014 yılında göreve başlamasının ardından, "Big Three" otomobil üreticilerinden birine liderlik eden ilk kadın CEO oldu.

        10

        10. MELINDA FRENCH GATES

        Melinda French Gates, birçok alanda başarı göstermiş Amerikalı bir isimdir. Kendisi bir hayırsever, eski bir iş kadını, küresel savunucudur ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eş-kurucusu ve eş-başkanıdır.

        Kaynak: Forbes

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu