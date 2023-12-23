Forbes dergisi 2023'e damga vuran en güçlü kadınlarını seçti

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7. JANE FRASER Citigroup (Citigroup, Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu bir finansal hizmetler şirketidir. Forbes Global 2000'e göre dünyanın en büyük şirketidir. Mal varlığı 1.9 trilyon ABD doları bulan şirketin 120.318 milyar ABD doları cirosu bulunmaktadır) CEO'su Jane Fraser, Mart 2021'den beri görevine devam ediyor. Wall Street bankasını yöneten ilk kadındır.

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8. ABIGAIL JOHNSON Abigail Johnson, Forbes'un 2023 en güçlü kadınları listesinde yer alan Amerikalı bir milyarder iş kadınıdır. 1961 yılında doğan Johnson, finans devi Fidelity Investments'ın şu anki CEO'su ve chairman'ı olarak, finans dünyasında en saygın isimlerden biridir.