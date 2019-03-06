Forbes milyarderler listesi: Bezos liste başı, Zuckerberg'in serveti 8,7 milyar dolar azaldı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti 8,7 milyar dolar azaldı.

Forbes'un hazırladığı milyarderler listesine göre, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti son bir yılda 8,7 milyar dolar azalırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 131 milyar dolar servetiyle liste başı olmaya devam ediyor.

Facebook geçen yıl mahremiyet skandalları ile çalkantı yaşarken, Zuckerberg'in hisseleri bir ara üçte bir oranında değer kaybetmişti.

2019 milyarderler listesindeki toplam servet miktarı da 9,1 trilyon dolardan 8,7 trilyona geriledi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 2018'deki servetine 19 milyar dolar daha ekleyerek 131 milyar dolar ile liste başındaki yerini korudu.

İkinci sırada yer alan Microsoft'un sahibi Bill Gates'in serveti ise 6,5 milyar dolar arttı ve 96,5 milyar dolara yükseldi.

Dünyanın en zengin 10 milyarderi Serveti (milyar dolar) Şirket / Ülke Jeff Bezos 131 Amazon / ABD Bill Gates 96,5 Microsoft / ABD Warren Buffett 82,5 Berkshire Hathaway / ABD Bernard Arnault 76 LVMH / Fransa Carlos Slim Helu 64 Telekom / Meksika Amancio Ortega 62,7 Zara / İspanya Larry Ellison 62,5 Bilgisayar yazılım / ABD Mark Zuckerberg 62,3 Facebook / ABD Michael Bloomberg 55,5 Bloomberg LP / ABD Larry Page 50,8 Google / ABD Kaynak: Forbes

Forbes listesi ayrıca geçen yıl 2208 olan milyarder sayısının bu yıl 2153'e düştüğünü gösteriyor. Bunların 994'ünün serveti geçen yıla kıyasla azalırken, milyarderler listesindeki ortalama servet 4 milyar doları buluyor.

Listede 252 milyarder kadın bulunuyor. Bunların başında 9,4 milyar dolar ile Çinli gayrimenkul zengini Wu Yajun geliyor.

ABD ise 607 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke. Ardından 324 kişiyle Çin geliyor.

Ancak Çin, aynı zamanda en büyük değişimin yaşandığı ülke olarak görülüyor. Geçen yılki listeden 102 kişi düşerken, bu yılki listeye 44 yeni isim eklendi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 131 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin kişisi

Euro'nun zayıflığı Avrupalı milyarderlerin konumunu da zayıflatmış görülüyor. Listenin ilk 20'sinde Avrupa'dan sadece iki kişi bulunuyor.

Geçen yılki listeden düşen 247 kişi arasında Dolce & Gabbana'nın iki kurucusu da yer alıyor.

Türkiye'deki milyarderler

Türkiye'den ise Forbes'un zenginler listesinde ilk 500'e giren olmadı.

İlk 1000 arasında ise Rönesans Holding'in sahibi Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar servetiyle 546. sırada, Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker ise 3,7 milyar dolar ile 568. sırada yer aldı.

Milyarderler istesinde Türkiye'den toplam 25 kişi yer alıyor.

Türkiye'deki milyarderler Serveti (milyar dolar) Şirket Erman Ilıcak 3,8 Rönesans Holding Murat Ülker 3,7 Yıldız Holding Hüsnü Özyeğin 2,1 Fiba Holding Semahat Sevim Arsel 2 Koç Holding Ferit Faik Şahenk 2 Doğuş Holding Ahmet Çalık 1,9 Çalık Holding Mustafa Rahmi Koç 1,9 Koç Holding Filiz Şahenk 1,9 Doğuş Holding Melih Abdulhayoğlu 1,8 MAVeCap Sezai Bacaksız 1,7 Limak Holding Suna Kıraç 1,7 Koç Holding Nihat Özdemir 1,7 Limak Holding Turgay Ciner 1,6 Ciner Holding Bülent Eczacıbaşı 1,6 Eczacıbaşı Holding Hamdi Ulukaya 1,6 Chobani Faruk Eczacıbaşı 1,5 Eczacıbaşı Holding Mehmet Aydınlar 1,4 Acıbadem Murat Vargı 1,3 KVK, Dost Enerji Mustafa Küçük 1,2 LC Waikiki Fuat Tosyalı 1,2 Tosyalı Holding Hamdi Akın 1,1 Afken Holding, TAV Mehmet Nazif Günal 1,1 MNG Holding Deniz Şahenk 1,1 Doğuş Holding Ayhan Tosyalı 1,1 Tosyalı Holding Fatih Tosyalı 1,1 Tosyalı Holding Kaynak: Forbes

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