Forbes milyarderler listesi: Bezos liste başı, Zuckerberg'in serveti 8,7 milyar dolar azaldı

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Forbes'un hazırladığı milyarderler listesine göre, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti son bir yılda 8,7 milyar dolar azalırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 131 milyar dolar servetiyle liste başı olmaya devam ediyor.
Facebook geçen yıl mahremiyet skandalları ile çalkantı yaşarken, Zuckerberg'in hisseleri bir ara üçte bir oranında değer kaybetmişti.
2019 milyarderler listesindeki toplam servet miktarı da 9,1 trilyon dolardan 8,7 trilyona geriledi.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 2018'deki servetine 19 milyar dolar daha ekleyerek 131 milyar dolar ile liste başındaki yerini korudu.
İkinci sırada yer alan Microsoft'un sahibi Bill Gates'in serveti ise 6,5 milyar dolar arttı ve 96,5 milyar dolara yükseldi.
Dünyanın en zengin 10 milyarderi
Serveti (milyar dolar)
Şirket / Ülke
Jeff Bezos
131
Amazon / ABD
Bill Gates
96,5
Microsoft / ABD
Warren Buffett
82,5
Berkshire Hathaway / ABD
Bernard Arnault
76
LVMH / Fransa
Carlos Slim Helu
64
Telekom / Meksika
Amancio Ortega
62,7
Zara / İspanya
Larry Ellison
62,5
Bilgisayar yazılım / ABD
Mark Zuckerberg
62,3
Facebook / ABD
Michael Bloomberg
55,5
Bloomberg LP / ABD
Larry Page
50,8
Google / ABD
Kaynak: Forbes
Forbes listesi ayrıca geçen yıl 2208 olan milyarder sayısının bu yıl 2153'e düştüğünü gösteriyor. Bunların 994'ünün serveti geçen yıla kıyasla azalırken, milyarderler listesindeki ortalama servet 4 milyar doları buluyor.
Listede 252 milyarder kadın bulunuyor. Bunların başında 9,4 milyar dolar ile Çinli gayrimenkul zengini Wu Yajun geliyor.
ABD ise 607 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke. Ardından 324 kişiyle Çin geliyor.
Ancak Çin, aynı zamanda en büyük değişimin yaşandığı ülke olarak görülüyor. Geçen yılki listeden 102 kişi düşerken, bu yılki listeye 44 yeni isim eklendi.
Euro'nun zayıflığı Avrupalı milyarderlerin konumunu da zayıflatmış görülüyor. Listenin ilk 20'sinde Avrupa'dan sadece iki kişi bulunuyor.
Geçen yılki listeden düşen 247 kişi arasında Dolce & Gabbana'nın iki kurucusu da yer alıyor.
Türkiye'den ise Forbes'un zenginler listesinde ilk 500'e giren olmadı.
İlk 1000 arasında ise Rönesans Holding'in sahibi Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar servetiyle 546. sırada, Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker ise 3,7 milyar dolar ile 568. sırada yer aldı.
Milyarderler istesinde Türkiye'den toplam 25 kişi yer alıyor.
Türkiye'deki milyarderler
Serveti (milyar dolar)
Şirket
Erman Ilıcak
3,8
Rönesans Holding
Murat Ülker
3,7
Yıldız Holding
Hüsnü Özyeğin
2,1
Fiba Holding
Semahat Sevim Arsel
2
Koç Holding
Ferit Faik Şahenk
2
Doğuş Holding
Ahmet Çalık
1,9
Çalık Holding
Mustafa Rahmi Koç
1,9
Koç Holding
Filiz Şahenk
1,9
Doğuş Holding
Melih Abdulhayoğlu
1,8
MAVeCap
Sezai Bacaksız
1,7
Limak Holding
Suna Kıraç
1,7
Koç Holding
Nihat Özdemir
1,7
Limak Holding
Turgay Ciner
1,6
Ciner Holding
Bülent Eczacıbaşı
1,6
Eczacıbaşı Holding
Hamdi Ulukaya
1,6
Chobani
Faruk Eczacıbaşı
1,5
Eczacıbaşı Holding
Mehmet Aydınlar
1,4
Acıbadem
Murat Vargı
1,3
KVK, Dost Enerji
Mustafa Küçük
1,2
LC Waikiki
Fuat Tosyalı
1,2
Tosyalı Holding
Hamdi Akın
1,1
Afken Holding, TAV
Mehmet Nazif Günal
1,1
MNG Holding
Deniz Şahenk
1,1
Doğuş Holding
Ayhan Tosyalı
1,1
Tosyalı Holding
Fatih Tosyalı
1,1
Tosyalı Holding
Kaynak: Forbes
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