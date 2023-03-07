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Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı

Forbes Dergisi, seçtiği şöhreti bir değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlü isimleri açıkladı. Aralarında 'Stranger Things' dizi oyuncusu Joseph Quinn, 'Manchester City'nin forveti Erling Haaland, UEFA'nın 'Yılın Kadın Oyuncusu' Ballon d'Or Feminin kazanan ilk kadın futbolcusu Alexia Putellas yer alıyor...

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  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Oyuncu Chinenye Ezeudu (26) (Sex Education)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Oyuncu Joseph Quinn (29) (Stranger Things)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Futbolcu Erling Haaland (22) (Manchester City)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Müzisyen Bakar (29)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    FC Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu Alexia Putellas (29)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Müzisyen Dodie (27)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Rap şarkıcısı Central Cee (24)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Tenisçi Carlos Alcaraz (19)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Müzisyen Fred Again (29)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Basketbolcu Nikola Jokic (28) (Denver Nuggets)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Müzisyen Lava La Rue (24)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Müzisyen Loyle Carner (28)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Yazar Alice Oseman (28)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Müzisyen Raye (25)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Otomobil yarışçısı George Russell (25) (Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Oyuncu Emilio Sakraya (26)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Oyuncu Simona Tabasco (28)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Müzisyen Mimi Webb (22)
  • Forbes, şöhreti değişim gücüne dönüştüren 30 yaş altı ünlüleri açıkladı - Magazin haberleri

    Müzisyen  Hester Chambers (29), Müzisyen  Rhian Teasdale (29) (Wet Leg grubu)

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