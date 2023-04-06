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Forbes'un en zenginler listesinde yer alan ünlüler

Forbes Dergisi, 2023'ün en zenginleri listesini açıkladı. Listede; Rihanna, Kim Kardashian ve Jay-Z gibi ünlü isimler de yer aldı. Fakat bu yıl kazananlar kadar kaybedenler de dikkat çekti. İşte servetini katlayan ya da serveti azalan ve liste dışı kalan o isimler...

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  • 2023 Forbes en zenginler listesinde yer alan ünlüler - Magazin haberleri

    Forbes Dergisi, dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. Listenin zirvesinde, Fransız iş insanı Bernard Arnault yer aldı. 211 milyar dolarlık servetiyle 2023'ün en zengini olarak kayda geçen Arnault'ı iş insanı Elon Musk takip etti.
  • 2023 Forbes en zenginler listesinde yer alan ünlüler - Magazin haberleri

    LİSTENİN ÜNLÜLERİ

    Elon Musk'ın serveti, 180 milyar dolar olarak açıklandı. Jeff Bezos'un 114 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldığı en zenginler listesinde, 77 ülkeden 2 bin 640 dolar milyarderi bulunuyor.

    Türkiye'deki dolar milyarder sayısı ise 26 olarak açıklandı. 

    Geniş listede ünlü isimler de servetleriyle kendilerine yer buldu. Bu isimler, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jay-Z, Kim Kardashian ve Rihanna olarak sıralandı.
  • 2023 Forbes en zenginler listesinde yer alan ünlüler - Magazin haberleri

    STEVEN SPIELBERG EN ZENGİN ÜNLÜ

    'Titanic' filminin 76 yaşındaki yönetmeni Steven Spielberg, 4 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un listesinde 694'üncü sırada yer aldı.
  • 2023 Forbes en zenginler listesinde yer alan ünlüler - Magazin haberleri

    SERVETİNİ ARTIRDI

    Sunucu Oprah Winfrey, geçen yılki 2.5 milyar dolarlık servetini bu yıl 2.6 milyar dolara çıkararak en zenginler listesinde 1217'nci oldu.
  • 2023 Forbes en zenginler listesinde yer alan ünlüler - Magazin haberleri

    JAY-Z DE LİSTEDE

    Beyonce ile evli olan rap şarkıcısı Jay-Z, servetini 1.4 milyar dolardan 2.5 milyar dolara çıkararak yüzde 78'lik artış sağladı. 
  • 2023 Forbes en zenginler listesinde yer alan ünlüler - Magazin haberleri

    Listede yer alan bir başka ünlü isim de Kim Kardashian oldu. 42 yaşındaki reality show yıldızı ve girişimci Kardashian, geçtiğimiz yıl 1.2 milyar dolar olan servetini, bu yıl 1.9 milyar dolara çıkardı. Giysi markasının değeri ise 3.2 milyar dolara çıktı.
  • 2023 Forbes en zenginler listesinde yer alan ünlüler - Magazin haberleri

    SERVETİ AZALSA DA HÂLÂ ZENGİN

    Bu yıl listenin yıldızlarından biri de Rihanna. 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, geçtiğimiz yıla göre servetinde kayba uğrasa da hala en zenginler arasında yer alıyor. 1.7 milyar dolar olan serveti bu yıl 1.4 milyar dolara inen Rihanna, 2023'ün en zenginleri listesinde 2002'nci sırada yer aldı. 
    Rihanna'nın servet kaybı, yüzde 17.6 olarak gerçekleşti. 
  • 2023 Forbes en zenginler listesinde yer alan ünlüler - Magazin haberleri

    KAYBEDENLER

    Gelelim listenin kaybedenlerine...
    Kim Kardashian'ın eski eşi olan rap şarkıcısı Kanye West, sosyal medyadaki Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle bir ayakkabı markasıyla iş birliği iptal edilmiş olduğundan maddi kayba uğradı ve bu yıl listede yer almadı. 45 yaşındaki rapçi, geçtiğimiz yıl 1513'üncü olduğu listeye, bu yıl serveti 1 milyar doların altına indiği için giremedi.
  • 2023 Forbes en zenginler listesinde yer alan ünlüler - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl listede olup da bu yıl listeye giremeyen bir başka isim ise Kylie Jenner. 2020'de kendi servetini kazanan 'En Genç Milyarder' ilan edilen ve geçtiğimiz yıl da en zenginler listesinde yer alan 25 yaşındaki reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi, bu yıl servet kaybına uğradı.

    Fotoğraflar: Instagram, AP

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