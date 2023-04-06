LİSTENİN ÜNLÜLERİ

Elon Musk'ın serveti, 180 milyar dolar olarak açıklandı. Jeff Bezos'un 114 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldığı en zenginler listesinde, 77 ülkeden 2 bin 640 dolar milyarderi bulunuyor.

Türkiye'deki dolar milyarder sayısı ise 26 olarak açıklandı.

Geniş listede ünlü isimler de servetleriyle kendilerine yer buldu. Bu isimler, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jay-Z, Kim Kardashian ve Rihanna olarak sıralandı.