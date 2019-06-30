Şirketlerin bulut tabanlı uygulamalara geçişinde şube ve uzak ofislerde performansı sağlamak ve maliyetleri düşürmenin kısayolu yazılım tanımlı geniş alan ağlarından (SD-WAN) geçiyor. Sektörde hızla yaygınlaşan SD-WAN çözümleri arasında ihtiyaçlara en iyi yanıt veren ürünü bulmak için ise bağımsız değerlendirme kuruluşlarının yaptığı testler devreye giriyor. İş dünyasının performans, güvenlik ve maliyet beklentilerini karşılamak için insan odaklı küresel siber güvenlik şirketi Forcepoint tarafından geliştirilen SD-WAN çözümü, sektörün lider bağımsız derecelendirme kuruluşu NSS Labs’in gerçekleştirdiği Haziran 2019 testlerini başarıyla geçti ve “NSS Labs Tarafından Tavsiye Edilen Ürün” unvanını aldı.

Zaman içinde gelişen SD-WAN çözümleri bugün ayrı bir üründen çok, ağ üzerinden sahip olunması gereken bir kabiliyete dönüştü. Farklı üreticilerin çözümleri arasındaki performans farkının azalması, şirketlerin karar aşamasında diğer unsurların öne çıkmasına neden oluyor. Forcepoint SD-WAN çözümü, 16 adede kadar karma model cihazı küme haline getirebiliyor. Böylelikle sürekli olarak kullanıma hazır sistemlere ihtiyaç duyulan kurumsal ortamların ihtiyacına tam çözüm sunuluyor. Yapılandırma değişimleri ve güvenlik güncellemeleri yöneticiler tarafından günün her saatinde yapılabiliyor. Ağ trafiği, güncellemeler tamamlanana kadar kümedeki diğer cihazlara kusursuz bir şekilde aktarıldığı için de ağ performansında bir düşüş yaşanmıyor.

Şirketlerin SD-WAN teknolojisinden fayda sağladığı kullanım alanlarından bir diğeri de, şube ve uzak ofisleri doğrudan buluta bağlama kabiliyeti. Ana veri merkezi ile şubeler arasındaki trafik nedeniyle yaşanan gecikmeyi ortadan kaldıran bu yaklaşım, üretkenliği artırsa da şube ve uzak ofisleri internet üzerindeki tehditlere karşı açık hale getiriyor. Kritik iş verisinin korunması, her şubenin genel merkezdeki internet ağ geçitleri ile aynı güvenlik düzeyinde tutulmasıyla mümkün olabiliyor. Forcepoint’in güçlü Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW) çözüm ailesinin entegre özellikleri arasında yer alan SD-WAN, NSS Labs 2018 NGFW Grup Testinde en yüksek fayda puanını elde eden bu güvenlik duvarının üstün koruma becerilerinden tam fayda sağlıyor.