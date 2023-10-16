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        Haberler Ekonomi Otomobil Ford'dan işçilere grevi durdurma çağrısı - Otomobil Haberleri

        Ford'dan işçilere grevi durdurma çağrısı

        Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, otomotiv işçilerinin bir ayı aşkındır devam eden grevinin Amerikan ekonomisine etkisine ilişkin uyarıda bulundu, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasına (UAW) "grevi durdurma" çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 22:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 22:04
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        Ford'dan işçilere grevi durdurma çağrısı
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        Ford, Michigan'daki Rouge fabrikasında yaptığı konuşmada, UAW'nin grevi sürerken "bir dönüm noktasında" olduklarını ve doğru yolu seçmenin sadece Ford'un geleceği ve rekabet kabiliyetiyle ilgili olmadığını, bunun Amerikan otomobil endüstrisinin geleceğiyle de ilgili olduğunu söyledi.

        Sendika liderlerinin müzakerelerde kendilerini "düşman" ilan ettiğini belirten Ford, asla çalışanlarını "düşman" olarak görmeyeceğini vurguladı.

        Ford, UAW'nin şirketin başarısı için ne kadar önem taşıdığını bildiklerini belirterek, sendika çalışanlarını dünyanın en iyi maaş alan imalat işçileri arasına sokacak bir sözleşme teklif ettiklerini aktardı.

        Buna rağmen sendikanın geçen hafta biraz daha ileri giderek şirketin Kentucky'deki kamyon fabrikasında grev kararı aldığını anımsatan Ford, söz konusu fabrikanın kapatılmasının işçiler, tedarikçiler ve bayiler dahil on binlerce Amerikalıya zarar verdiğini dile getirerek, grevin devam etmesi halinde Amerikan ekonomisine büyük etkisi olacağı uyarısında bulundu.

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        Ford, bunun şimdi durdurulabileceğini ve UAW'deki meslektaşlarına seslendiğini belirterek, "Bu sert müzakerelere son vermek için bir araya gelmemiz gerekiyor. Hala birlikte inşa edebileceğimiz parlak bir geleceğe inanıyorum" dedi.

        15 EYLÜL'DE BAŞLADI

        UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

        Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

        Sendika, 22 Eylül'de yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle GM ve Stellantis'e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu. Bu kapsamda GM ve Stellantis'in 20 eyaletteki 38 tesisinde daha işçilerin iş durduracağı bildirilmişti.

        UAW, 29 Eylül'de Ford ve GM'de çalışan 7 bin üyesinin daha greve gideceğini, sözleşmede iyileştirmeler yapıldığı için Stellantis'te ise yeni bir grev olmayacağını açıklamıştı.

        Sendika, geçen hafta, yaklaşık 4 bin üyesinin İsveçli Volvo Group'un bünyesindeki Mack Trucks'ın Pensilvanya, Maryland ve Florida'daki fabrikalarının yanı sıra 8 bin 700 üyesinin Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında greve gittiğini duyurmuştu.

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