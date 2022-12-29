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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford Otosan'ın tamamen elektrikli ve hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) araçlar da dahil olmak üzere yeni nesil ticari araç yatırımlarına finansal destek vermek üzere şirkete 200 milyon euroluk ek kredi sağlayacak.

Finansman paketinin, EBRD'nin kendi kaynaklarından 54 milyon euro kredi ile bankanın A/B sendikasyon kredisi yapısı çerçevesinde diğer kreditörlerden sağladığı 146 milyon euroluk krediden oluştuğu kaydedildi.

EBRD'nin kredi tutarının tamamı için kayıtlı borç veren olduğu bu finansman modelinde diğer ticari bankalar ve gerekli nitelikleri karşılayan özel sektör kredi sağlayıcıları EBRD kredisine piyasa koşullarında katılıyorlar. Katılımcı kreditörler arasında Green for Growth Fund, HSBC, MUFG, Société Générale ve ILX yer alıyor.

EBRD'nin yeşil ekonomiye geçişi finanse etme çabasının bir parçası olarak sağlanan kredinin, 2021'de Ford Transit Custom ailesinin tam elektrikli versiyonlarını da içeren yeni nesil üretimini finanse etmek üzere Ford Otosan'a verilen 650 milyon euroluk kredinin bir uzantısı olduğu ifade edildi.

'UZUN VADELİ HEDEFLERİMİZDE ROL OYNAYACAK'

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ek finansmanla ilgili olarak, "Kreditörlerimiz bize güvenerek kaynaklarını bu ortak amaç için kullanmayı kabul ettiler. EBRD, Türkiye'de ve küresel ölçekte yeşil bir gelecek için kararlılığını koruyor" dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt da, "Elektrikli araçlarımız ve yeni fabrikamız, 2030 yılına kadar tesislerde, 2035 yılına kadar tedarikçiler ve lojistikte ve 2040 yılına kadar ağır ticari araçlar dahil üretilen ürünlerde karbon nötre ulaşma konusundaki uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacak" diye konuştu.

2040'TA SADECE SIFIR EMİSYONLU ARAÇ SATACAK

Ford Otosan, otomotiv sektörünün elektrik dönüşümüne öncülük etme misyonuyla Kocaeli Fabrikalarında yeni nesil elektrikli ve bağlantılı ticari araç üretim projelerine 2026 yılına kadar 20.5 milyar TL yatırım öngörüsüyle teşvik aldığını bir süre önce duyurmuştu.

Kısa bir süre önce Türkiye'deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030'da karbon nötr olma hedeflerini açıklayan Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.

EBRD, Türkiye'nin önde gelen kurumsal yatırımcılarından biri ve bugüne kadar büyük çoğunluğu özel sektörde olmak üzere toplam 378 proje aracılığıyla ülkeye 17.2 milyar euronun üzerinde yatırım yaptı.