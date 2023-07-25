Ford Otosan'da üretime yıllık izin arası
Ford Otosan fabrikalarında yıllık izinler dolayısıyla üretime ara verilecek
Ford Otosan, fabrikalarında yıllık izinler dolayısıyla üretime ara verileceğini açıkladı. Söz konusu araların 2023 yılı toplam üretim ve satış öngörülerinde bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.
Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."