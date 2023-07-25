Ford Otosan'da üretime yıllık izin arası

Ford Otosan, fabrikalarında yıllık izinler dolayısıyla üretime ara verileceğini açıkladı. Söz konusu araların 2023 yılı toplam üretim ve satış öngörülerinde bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Üretime Ara Verilme Tarihi Üretime Başlangıç Tarihi Gölcük Transit Hattı 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023 Gölcük Custom Hattı 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023 Yeniköy Fabrikası 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023 Eskişehir Fabrikaları 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023 Craiova Fabrikası 14 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023