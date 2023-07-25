Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Otomobil Ford Otosan'da üretime yıllık izin arası - Otomobil Haberleri

        Ford Otosan'da üretime yıllık izin arası

        Ford Otosan fabrikalarında yıllık izinler dolayısıyla üretime ara verilecek

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ford Otosan'da üretime yıllık izin arası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ford Otosan, fabrikalarında yıllık izinler dolayısıyla üretime ara verileceğini açıkladı. Söz konusu araların 2023 yılı toplam üretim ve satış öngörülerinde bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.

        Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

        "Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."

        Üretime Ara Verilme Tarihi Üretime Başlangıç Tarihi
        Gölcük Transit Hattı 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023
        Gölcük Custom Hattı 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023
        Yeniköy Fabrikası 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023
        Eskişehir Fabrikaları 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023
        Craiova Fabrikası 14 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma