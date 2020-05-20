AA

Ford Otosan Gönüllü Platformu Gönlüm Senle, Kovid-19 salgınının en çok etkilediği yaş grubunda yer alan emeklilerine yönelik "Sen Ara, Ford Otosan Burada" projesini hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 65 yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında emekli büyüklerinin yüklerini hafifletmek üzere yola çıkan Ford Otosan Gönüllü Platformu Gönlüm Senle, vefa projesi başlattı.

Bir dayanışma projesi olan "Sen Ara, Ford Otosan Burada"nın, Ford Otosan gönüllülerini, şirketin 65 yaş üzeri emeklileriyle bir araya getirdiği belirtildi.

Projeye dahil olmak isteyen gönüllülerin aldıkları ön eğitimin ardından telefonla ulaştıkları büyüklerinin taleplerini yanıtlamaya, karantina döneminin yarattığı endişe ve kaygılardan uzaklaşmalarını sağlamaya çalıştıkları aktarıldı.

'İLETİŞİMDE KALMAK ÖNEMLİ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, bu dönemden güçlü çıkmak için iletişimde kalmanın ve dayanışma ruhunu korumanın çok önemli olduğunu belirtti.

Yenigün, "Ford Otosan olarak bu dayanışmayı hem hizmet ve servislerimizde sunduğumuz kolaylıklarla hem de sağlık çalışanlarına destek olmak üzere paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz yüz siperliği, aerosol box ve koruyucu tulum üretimleriyle sergilemeye gayret ettik. Ayrıca bu dönemin en fazla etkilenen kesimlerinden birinin de 65 yaş üzeri vatandaşlarımız olduğunu unutmadık. Sosyal mesafeyi korumaya büyük özen gösterirken, gönüller arasındaki mesafeyi kısaltmak için çaba harcamanın önemine inandık. Gönlüm Senle platformu ile hayata geçirdiğimiz proje yalnızca emeklilerimize bu dönemde destek olmamızı sağlamadı. Aynı zamanda genç Ford Otosanlılar kendileriyle aynı yollardan geçmiş büyükleriyle bir araya gelerek önemli bir hayat deneyimi kazandı" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!