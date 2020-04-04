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Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak, üretim operasyonlarına 13 Nisan’a kadar ara veren Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında üretime verdiği arayı devam ettirme kararı aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu kararın Covid-19 salgınıyla yürütülen mücadele kapsamında, Avrupa’da ticaretin kesintiye uğraması, tedarik zincirinde yaşanan problemler nedeniyle alındığı bildirildi.

Üretimin yeniden başlama kararının ise salgının seyrine paralel olarak, operasyonel kısıtlamaların ve tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesi, bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağı açıklandı. Açıklamada, bu kararın, çalışanlarının sağlığı önceliğinde, ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda alınacağını vurgulandı.

Ford Otosan, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisan’a kadar devam edeceğini kaydetti. Ford Otosan önceki günlerde yaptığı açıklama ile, koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan'a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan'a uzattığını bildirmişti.

Öte yandan, Ford, Avrupa'daki üretim tesislerindeki faaliyetlere Mayıs ayında başlayacağını dün açıklamıştı. Buna göre, Ford'un Almanya, Romanya, İngiltere ve İspanya'daki tesislerinde üretim 4 Mayıs tarihinde yeniden başlayacak.

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