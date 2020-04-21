HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 pandemisinin yayılmaması yönündeki tedbirleri doğrultusunda, Kocaeli Fabrikaları’nda üretim faaliyetlerine 27 Nisan'a kadar ara verme kararı alan Ford Otosan, mevcut koşullar, uluslararası ticarette ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle üretim arasını şartlar doğrultusunda arayı 4 Mayıs’a kadar daha kadar devam ettireceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, üretimin yeniden başlama kararının ise salgının seyrine paralel olarak, operasyonel kısıtlamaların ve tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesi, bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağı bildirildi.

Şirket bu kararın, çalışanlarının sağlığı önceliğinde, ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda alınacağını vurguladı.

Türkiye otomotiv sanayisinde, Toyota, Sakarya fabrikasının, Tofaş da Bursa'daki tesisinin açılışını 4 Mayıs'a ertelemişti.Honda, Mercedes-Benz Türk, Otokar ve Karsan ise üretime verdikleri 'korona' arasını 20 Nisan'da sonlandırmışlardı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!