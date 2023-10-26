Ford Otosan net kârını yüzde 143 artırdı

Ford Otosan'ın ihracatında 'Craiova' etkisi Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Ford Otosan, bu dönemde net kârını yüzde 143 artırarak 25 milyar 94 milyon TL'ye, satış gelirlerini ise yüzde 104 artırarak 225 milyar 961 milyon TL'ye yükseltti. Satın alınan Romanya'daki Craiova Fabrikası'nın da etkisiyle ihracatında yüzde 35 artış kaydeden şirket, satış gelirleri içinde ihracat payını yüzde 72 olarak açıkladı

Ford Otosan yılın ilk dokuz ayında, net kârını yüzde 143 artırarak 25 milyar 94 milyon TL seviyesine taşıdı.

Bu dönemde şirketin satış gelirlerinde ise yüzde 104 artış yaşandı. Finansal sonuçlarını açıklayan şirket, Ocak-Eylül döneminde 225 milyar 961 milyon TL gelir elde ettiğini bildirdi.

Ford Otosan'ın bu dönemde yurt dışı satış gelirleri yüzde 86 artışla 163 milyar 637 milyon TL'ye, yurt içi satış gelirleri ise yüzde 172 artışla 62 milyar 323 milyon TL'ye yükseldi.

Rakamlar, ihracatın satış gelirlerindeki payının yüzde 72 olduğunu gösteriyor.

İHRACATTA CRAIOVA ETKİSİ

Öte yandan, ilk dokuz ayda Ford Otosan’ın ihracat adetleri Craiova Fabrikası’nın da etkisiyle yıllık yüzde 35 artarak ve 366 bin 231 adet oldu. Şirketin yurt içi satışları da yıllık yüzde 66 artarak 89 bin 816 adet olarak gerçekleşti.

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Şirketten yapılan açıklamada, yılın ilk dokuz ayında Ford Otosan'ın toplam pazarda yüzde 9.7 pay elde ederek 3’üncü sıradaki yerini koruduğu vurgulandı.

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Perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artırarak 86 bin 23 adede yükselten Ford Otosan, binek araçlarda pazar payını yüzde 3.2’ye çıkardı.

Ticari araçlarda yüzde 29.7 paya sahip şirket, pazar payını hafif ticari araçlarda yüzde 29.7, orta ticari araçlarda yüzde 29.9 ve kamyonda yüzde 29.1 şeklinde açıkladı.

ÜRETİMİ YÜZE 37 ARTTI

Ocak-Eylül döneminde toplam üretim adedini de açıklayan Ford Otosan, üretimini yıllık bazda yüzde 37 artırarak ve 444 bin 504 adede yükselttiğini bildirdi.

Kapasite kullanım oranını yüzde 90 olarak açıklayan şirket, Gölcük Fabrikası'nda yüzde 81, Eskişehir Fabrikası'nda yüzde 104 ve Craiova Fabrikası'nda yüzde 100 kapasite ile üretim yaptığını bildirdi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada, bu dönemde aktifleştirilen ürün geliştirme harcamaları dahil olmak üzere 15 milyar 843 milyon TL yatırım harcaması

yapıldığı kaydedildi.

YIL SONU BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Ford Otosan, finansal raporunda yıl sonu öngörülerine yer verdi.

2023 yılı toplam otomotiv pazarı beklentisini yıl genelinde pazarda beklenen güçlü talep nedeniyle yukarı yönlü güncelleyen şirket, "İhracat ve üretim miktarları, yeni nesil Courier ve Custom modellerinin üretimine başlanmasının beklenenden uzun sürmesi nedeniyle azaltılmıştır. Yeni projelerin bütçe takvimindeki kaymalar nedeniyle yatırım harcaması beklentisinde sınırlı bir miktar aşağı yönlü güncelleme yapılmıştır" açıklamasında bulundu.