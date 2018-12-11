Pedro Muller ve Hector Francisco Sibilla, çalışanlarının kimlik bilgilerini paylaştıkları için "insanlığa karşı suç işlemekten" mahkum edildi.

Mahkeme, Arjantin'de 1976-1983 yıllarındaki askeri diktatörlük döneminde, Ford fabrikasında üretim müdürü olan Pedro Muller ve güvenlik birimi yöneticisi Hector Francisco Sibilla'yı, 24 çalışanının ikamet ve kimlik bilgilerini paylaştıkları için "insanlığa karşı suç işlemekten" mahkum etti.

Sanıkların, o dönem güvenlik birimlerine verdikleri kimlik ve ikamet bilgileri nedeniyle çalışanların kaçırıldığı ve işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

Muller'e 10, Sibilla'ya da 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme salonunu dolduran kurbanların aileleri, kararı sevinçle karşıladı.

Aynı davada yargılanan eski komutan Santiago Omar Riveros da 15 yıl hapis cezası aldı. Ford'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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