Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilik
ABONE OL

Ford ve BMW aradığı teknolojiyi o girişimde buldu

Elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Ford ve BMW'de, dikkat çeken bir yatırım hamlesi geldi. İki şirket de, katı hal (solid state) batarya teknolojileri geliştiren Solid Power isimli girişime yatırım yaptığının duyurdu. ABD merkezli girişimin geliştirdiği katı hal bataryalar, yanıcı bileşenlerin bulunmaması nedeniyle daha fazla enerji yoğunluğu ve güvenlik sunması ile biliniyor

Ford ve BMW aradığı teknolojiyi o girişimde buldu
Reuters

Otomotiv endüstrisinde pandemi ve çip krizine rağmen elektrikli araç yatırımları son hız devam ediyor. Son olarak, Solid Power isimli katı hal (solid state) batarya geliştiren bir girişim, Ford ve BMW'nin başını çektiği yatırımcılardan 130 milyon dolarlık yatırım aldı.

İki otomotiv üreticisinin de yaptıkları yatırım ile, batarya teknolojilerinde fiyatların ucuzlamasını ve şarj kapasitelerinin artmasını hedefledikleri aktarıldı.

Solid Power'ın Seri B yatırımında yer alan Volta Energy'nin de, girişime üretim anlamında destek olacağı ve 2020'li yıllar bitmeden gelecek elektrikli araçlara tedarik sağlayacak bir seviyeye gelmesine yardım edeceği aktarıldı.

Yatırıma dair açıklamada bulunan ABD merkezli girişimin CEO'su ve Kurucu Ortağı Doug Campbell, "Bu yatırım turunda bize katılan ortaklar ve elde ettiğimiz sermaye, bizi yol haritamızda yürütmek için gerçekten iyi bir yere koyacak. Hedefimiz, bu teknolojiyi araç kullanımı için nitelendirmek ve çok uzak olmayan bir gelecekte araçlara entegre etmek" dedi.

MEVCUT PİLLERDEN HEM DAHA GÜVENLİ HEM DE DAHA PAHALI

Katı hal pil teknolojisi, lityum iyon pilleri iyileştiren sıvı veya jel şeklindeki elektroliti, katı iletken bir malzeme ile değiştiren yüksek kapasiteli bir enerji depolama cihazını içeriyor.

Bu teknoloji, yanıcı bileşenlerin bulunmaması nedeniyle daha fazla enerji yoğunluğu ve güvenlik sunması ile biliniyor. Solid Power, teknolojisinin mevcut lityum iyon pillerden yüzde 50 daha fazla enerji yoğunluğu sağlayabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, katı hal pil teknolojisi, günümüz elektrikli araçlarında bulunan lityum iyon hücre teknolojisinden daha pahalı olması sebebiyle henüz ticarileşmiş değil.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Varank: KOSGEB destek programı başvuruları pazartesi başlıyor
GİRİŞİMCİLİK'KOSGEB başvuruları pazartesi başlıyor'
Yerli girişime pandemi dopingi
GİRİŞİMCİLİKNe kadar anket o kadar 'havuç'!
Yerli girişim Crowia dijitalde interaktif eğitim verecek
GİRİŞİMCİLİKEğitim hizmetlerini dijitale taşıdı
Param Eçözüm'ün çoğunluk hisselerini satın aldı
GİRİŞİMCİLİKYerli 'fintech'lerden güç birliği!
İkinci el elektronik ürün girişimine tohum yatırım geldi
GİRİŞİMCİLİK3 yılda 30 bin ikinci el cihaz sattı
Yolcu360 6 milyon dolar Seri A yatırımı aldı
GİRİŞİMCİLİKDeğerini 30 milyon dolara çıkardı
Medklik'e B4YO Capital'den yatırım geldi
GİRİŞİMCİLİKDoktorları buluşturan girişime yatırım
PharmUp 6 ekip ile ikinci döneme başlıyor
GİRİŞİMCİLİKİkinci döneme 6 ekip ile başlıyor
Girişim ve İş Dünyası Zirvesi kapılarını açtı
GİRİŞİMCİLİK'Türkiye ile rekabet edecek ülke yok'
P&G’nin ilk girişimi 2 milyon genci hedefliyor
GİRİŞİMCİLİKP&G girişimi Banabak hedef büyüttü