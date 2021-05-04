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Otomotiv endüstrisinde pandemi ve çip krizine rağmen elektrikli araç yatırımları son hız devam ediyor. Son olarak, Solid Power isimli katı hal (solid state) batarya geliştiren bir girişim, Ford ve BMW'nin başını çektiği yatırımcılardan 130 milyon dolarlık yatırım aldı.

İki otomotiv üreticisinin de yaptıkları yatırım ile, batarya teknolojilerinde fiyatların ucuzlamasını ve şarj kapasitelerinin artmasını hedefledikleri aktarıldı.

Solid Power'ın Seri B yatırımında yer alan Volta Energy'nin de, girişime üretim anlamında destek olacağı ve 2020'li yıllar bitmeden gelecek elektrikli araçlara tedarik sağlayacak bir seviyeye gelmesine yardım edeceği aktarıldı.

Yatırıma dair açıklamada bulunan ABD merkezli girişimin CEO'su ve Kurucu Ortağı Doug Campbell, "Bu yatırım turunda bize katılan ortaklar ve elde ettiğimiz sermaye, bizi yol haritamızda yürütmek için gerçekten iyi bir yere koyacak. Hedefimiz, bu teknolojiyi araç kullanımı için nitelendirmek ve çok uzak olmayan bir gelecekte araçlara entegre etmek" dedi.

MEVCUT PİLLERDEN HEM DAHA GÜVENLİ HEM DE DAHA PAHALI

Katı hal pil teknolojisi, lityum iyon pilleri iyileştiren sıvı veya jel şeklindeki elektroliti, katı iletken bir malzeme ile değiştiren yüksek kapasiteli bir enerji depolama cihazını içeriyor.

Bu teknoloji, yanıcı bileşenlerin bulunmaması nedeniyle daha fazla enerji yoğunluğu ve güvenlik sunması ile biliniyor. Solid Power, teknolojisinin mevcut lityum iyon pillerden yüzde 50 daha fazla enerji yoğunluğu sağlayabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, katı hal pil teknolojisi, günümüz elektrikli araçlarında bulunan lityum iyon hücre teknolojisinden daha pahalı olması sebebiyle henüz ticarileşmiş değil.