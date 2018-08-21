Forest Green - Stevenage maçı öncesi rakamlar

İngiltere 2.Lig maçında Forest Green ile Stevenage, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Forest Green 5 puanla 7. sırada, Stevenage 7 puanla 3. sırada bulunuyor. Forest Green son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stevenage son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 475 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Forest Green kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Stevenage sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Forest Green önceki hafta Grimsby Town mücadelesinde 0-3 yenildi.

Stevenage ise Wycombe Wanderers maçında 1-0 yenildi.

Forest Green, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Stevenage, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stevenage 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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