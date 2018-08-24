Forest Green - Swindon Town karşılaşma önü

Forest Green ve Swindon Town, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Forest Green 6 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Swindon Town 7 puanda ve 7. sırada. Forest Green son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Swindon Town, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 317 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Forest Green kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Swindon Town sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Forest Green önceki hafta Chesterfield mücadelesinde 3-2 yenildi.

Swindon Town, Grimsby Town karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Forest Green, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Swindon Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Swindon Town, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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