Forfar Athletic - Stenhousemuir maçı istatistikleri

Forfar Athletic ve Stenhousemuir, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Forfar Athletic 4 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Stenhousemuir 3 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Forfar Athletic, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Stenhousemuir, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 360 kodlu maçı oynayanlar; Forfar Athletic galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.30, Stenhousemuir galibiyet oranı 2.90. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Forfar Athletic son hafta oynanan Brechin City maçında 1-2 yenildi.

Stenhousemuir ise Albion Rovers maçında 1-3 yenildi.

Forfar Athletic, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Stenhousemuir, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stenhousemuir 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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