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        Formula 1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı!

        Formula 1 ABD Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 00:15 Güncelleme: 23.10.2023 - 00:15
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        ABD GP'sinde zafer Max Verstappen'in!
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        Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, ABD Grand Prix'sinden de zaferle ayrıldı.

        Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

        Katar'da düzenlenen önceki yarışla Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda, ABD Grand Prix'si gerçekleştirildi.

        Verstappen'in ilk sırada bitirdiği yarışta, Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.

        Bu sezon Verstappen'in 15, Sergio Perez'in (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

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        Şampiyonanın 20. yarışı Meksika Grand Prix'si, 29 Ekim'de düzenlenecek.

        ABD'deki Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 466 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 238

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 219

        4. Fernando Alonso (İspanya): 183

        5. Carlos Sainz (İspanya): 168

        Takımlar

        1. Red Bull: 704

        2. Mercedes: 358

        3. Ferrari: 327

        4. Aston Martin: 239

        5. McLaren: 232

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