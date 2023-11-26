Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Kasım 2023 F1 puan durumu - Motor Sporları Haberleri

Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Kasım 2023 F1 puan durumu - Motor Sporları Haberleri

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Formula 1'de Abu Dabi GP için artık heyecan dorukta. Bu sezon da yoluna doludizgin devam eden Max Versttappen, liderliğini pekiştirmek için yarışacak. İşte, motorsporları dünyasında şimdiden gözlerin çevrildiği F1 Abu Dabi yarışına dair tüm ayrıntılar...