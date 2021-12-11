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Haberler Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Abu Dhabi yarışı ne zaman? Formula 1 şampiyonluk yarışı
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Formula 1 şampiyonluk yarışı ne zaman? Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix hangi tarihte?

Tüm dünyanın merakla beklediği Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i için geri sayım başladı. Dünyanın en iyi otomobil pilotlarının sahne aldığı Formula 1 şampiyonluk yarışı tüm dünyada canlı olarak izlenecek. Peki Formula 1 şampiyonluk yarışı ne zaman? Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix hangi tarihte?

Formula 1 Abu Dhabi yarışı ne zaman? Formula 1 şampiyonluk yarışı

Formula 1 şampiyonunun belirleneceği Abu Dhabi Grand Prix'i için heyecan dorukta. Motor sporlarına ilgisi olan sporseverler Max Verstappen ile Lewis Hamilton'un kıyasıya yarışına tanıklık edecek. Peki Formula 1 şampiyonluk yarışı ne zaman? Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix hangi tarihte? İşte tarihi

FORMULA 1 ABU DHABİ YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Abu Dhabi Grand Prix 1. antrenman turları: 10 Aralık 2021, saat 12.30

Abu Dhabi Grand Prix 2. antrenman turları: 10 Aralık 2021, saat 16.00

Abu Dhabi Grand Prix 3. antrenman turları: 11 Aralık 2021, saat 13.00

Abu Dhabi Grand Prix sıralama turları: 11 Aralık 2021, saat 16.00

Abu Dhabi Grand Prix ana yarış: 12 Aralık 2021, saat 16.00

FORMULA 1 PUAN DURUMU

Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218
4. Sergio Perez (Meksika): 190
5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar
1. Mercedes 587,5
2. Red Bull: 559,5
3. Ferrari: 307,5
4. McLaren: 269
5. Alpine: 149

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