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        Haberler Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Belçika GP ne zaman, saat kaçta? F1 Belçika Grand Prix hangi kanalda? - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Belçika GP ne zaman, saat kaçta? F1 Belçika Grand Prix hangi kanalda?

        Dünya genelinde en çok ilgi gören motor sporlarından biri olan Formula 1'de 2023 sezonunun 12. yarışı olan Belçika Grand Prix'i için geri sayıma geçildi. Son şampiyon Max Verstappen'in ilk 11 haftadaki 9 yarışı da kazanarak tarihi bir başarıyla lider durumda bulunduğu Formula 1'de gözler artık Belçika GP'de. İşte, Formula 1 Belçika GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yapılacak sorularının cevapları...

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        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 09:15
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        Formula 1'de heyecan 2023 sezonu 12. hafta yarışı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gün itibariyle Belçika'da koşulacak yarışta pole pozisyonunda başlayacak isim Leclerc oldu. İşte, yarışseverlerin merakla beklediği Belçika GP yarışı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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        FORMULA 1 BELÇİKA GP NE ZAMAN?

        Formula 1'de 2023-2024 sezonu Belçika Grand Prix'si ile 30 Temmuz 2023 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak.

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        FORMULA 1 BELÇİKA HANGİ KANALDA?

        Yarışseverler Formula 1 Belçika GP’sini Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...

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        2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOTLAR)

        1- M.Versttappen - 255 Puan

        2- S.Perez - 156

        3. F.Alonso - 137

        4- L.Hamilton - 121

        5. C.Sainz Jr. - 83

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        2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (TAKIMLAR)

        1- RedBull - 411

        2- Mercedes - 203

        3- Aston Martin - 181

        4- Ferrari - 157

        5- McLare - 59

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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