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Formula 1'de gözler Kanada'ya çevrildi

Sezonun 7. ayağı Kanada Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak

Formula 1

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'na, Kanada'da düzenlenecek sezonun 7. yarışıyla devam edilecek.

Montreal kentindeki 4,361 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 21.00, yarış ise 9 Haziran Pazar günü TSİ 21.10'da başlayacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 6 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı.

Kanada Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 137 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 120 puan

3. Sebastian Vettel (Almanya): 82 puan

4. Max Verstappen (Hollanda): 78 puan

5. Charles Leclerc (Monaco): 57 puan

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 257 puan

2. Ferrari: 139 puan

3. Red Bull: 110 puan

4. McLaren: 30 puan

5. Racing Point: 17 puan

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