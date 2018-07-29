Formula 1 'de sezonun 12. yarışı olan Macaristan GP'sini 1:37:16.427 ile Lewis Hamilton kazandı.

Pole pozisyonunda başladığı yarışı ilk sırada bitiren Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, böylece genel klasmanda 213 puana ulaşarak en yakın takipçisi Ferrari'den Sebastian Vettel ile arasındaki puan farkını 24'e yükseltti.

Macaristan'da Hamilton'ın ardından Vettel ikinci olurken, Ferrari'den Kimi Raikkonen de 3. sırada aldı.

Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Belçika GP'si, 26 Ağustos'ta yapılacak.



PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5 SIRA

1. Lewis Hamilton, 213

2. Sebastian Vettel, 189

3. Kimi Raikkonen, 146

4. Valtteri Bottas, 132

5. Daniel Ricciardo, 118



TAKIMLAR KLASMANINDA İLK 5 SIRA

1. Mercedes, 345

2. Ferrari, 335

3. Red Bull Racing Tag Heuer, 223

4. Renault, 82

5. Haas Ferrari, 66

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