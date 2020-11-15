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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde davetli kalabalığı

9 sene sonra Türkiye'ye dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si sosyal mesafenin uzağında kaldı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde davetli kalabalığı

İstanbul Park pistinde yapılan asfalt yenileme çalışmalarından sonra 2 gündür pilotlar zor anlar yaşadı. Formula 1 araçlarının yola tutunamaması ve yağışın da etkili olmasıyla bir hayli zorlanan pilotlar tepkilerini dile getirdi. Antrenman ve sıralama turlarında kaygan zeminden şikayetler sürerken bugün sora erecek yarış öncesinde seyircisiz olması gereken organizasyona alınan yoğun davetliler de bir hayli dikkatleri çekti. Mücadeleyi takip etmek için Intercity İstanbul Park´a gelen davetliler girişte yoğun araç kuyrukları oluşturdu. Koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz yapılması gereken yarışta pisti gören farklı açılardaki 2 kuleden yaklaşık 2 bin davetlinin oluşturduğu kalabalık uluslararası boyutta da yankı uyandırdı. Formula 1´i sürekli takip eden medya mensupları da yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine; TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve davetliler katılacak.

Öte yandan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14´üncü ayağı olan Türkiye Grand Prix'ini kazanan pilota, birincilik kupasını TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop takdim edecek.

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