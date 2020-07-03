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Formula 1'in en başarılısı Schumacher

Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot unvanını, 7 kezle Michael Schumacher elinde tutuyor. Schumacher'i, 6 şampiyonlukla Lewis Hamilton ve 5 şampiyonlukla Juan Manuel Fangio izliyor. Takımlar klasmanında 16 şampiyonluk kazanan Ferrari, lider durumda bulunuyor

Formula 1

2020 sezonu, hafta sonu Avusturya'da başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot rekorunu, Alman Michael Schumacher elinde tutuyor.

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

Schumacher'i, 6 şampiyonlukla Lewis Hamilton ve 5 şampiyonlukla Juan Manuel Fangio izliyor. Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel'in ise 4'er şampiyonluğu var.

BİRİNCİLİK REKORU ONDA

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 84 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 53 kez ilk sırada gören Vettel'i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

EN FAZLA "POLE" HAMILTON'IN

Bu sezon Schumacher'e ait şampiyonluk ve yarış birinciliği rekorlarını kırmaya çalışacak Hamilton, kazandığı 88 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun sahibi.

Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68),Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

TAKIMLARDA FERRARİ ÖNDE

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8, Lotus'un 7, Mercedes'in 6 ve Red Bull'un 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:

SezonPilotTakımıŞampiyon takım
1950Nino FarinaAlfa Romeo---
1951Juan Manuel FangioAlfa Romeo---
1952Alberto AscariFerrari---
1953Alberto AscariFerrari---
1954Juan Manuel FangioMercedes---
1955Juan Manuel FangioMercedes---
1956Juan Manuel FangioFerrari---
1957Juan Manuel FangioMaserati---
1958Mike HawthornFerrariVanwall
1959Jack BrabhamCooperCooper
1960Jack BrabhamCooperCooper
1961Phill HillFerrariFerrari
1962Graham HillBRMBRM
1963Jim ClarkLotusLotus
1964John SurteesFerrariFerrari
1965Jim ClarkLotusLotus
1966Jack BrabhamBrabhamBrabham
1967Denny HulmeBrabhamBrabham
1968Graham HillLotusLotus
1969Jackie StewartTyrrellTyrrel
1970Jochen RindtLotusLotus
1971Jackie StewartTyrrelTyrrel
1972Emmerson FitipaldiLotusLotus
1973Jackie StewartTyrrellLotus
1974Emmerson FitipaldiMcLarenMcLaren
1975Niki LaudaFerrariFerrari
1976James HuntMcLarenFerrari
1977Niki LaudaFerrariFerrari
1978Mario AndrettiLotusLotus
1979Jody ScheckterFerrariFerrari
1980Alan JonesWilliamsWilliams
1981Nelson PiquetBrabhamWilliams
1982Keke RosbergWilliamsFerrari
1983Nelson PiquetBrabhamFerrari
1984Niki LaudaMcLarenMcLaren
1985Alain ProstMcLarenMcLaren
1986Alain ProstMcLarenWilliams
1987Nelson PiquetWilliamsWilliams
1988Ayrton SennaMcLarenMcLaren
1989Alain ProstMcLarenMcLaren
1990Ayrton SennaMcLarenMcLaren
1991Ayrton SennaMcLarenMcLaren
1992Nigel MansellWilliamsWilliams
1993Alain ProstWilliamsWilliams
1994Michael SchumacherBenettonWilliams
1995Michael SchumacherBenettonBenetton
1996Damon HillWilliamsWilliams
1997Jacques VilleneuveWilliamsWilliams
1998Mika HakkinenMcLarenMcLaren
1999Mika HakkinenMcLarenFerrari
2000Michael SchumacherFerrariFerrari
2001Michael SchumacherFerrariFerrari
2002Michael SchumacherFerrariFerrari
2003Michael SchumacherFerrariFerrari
2004Michael SchumacherFerrariFerrari
2005Fernando AlonsoRenaultRenault
2006Fernando AlonsoRenaultRenault
2007Kimi RaikkonenFerrariFerrari
2008Lewis HamiltonMcLarenFerrari
2009Jenson ButtonBrawn GPBrawn GP
2010Sebastian VettelRed BullRed Bull
2011Sebastian VettelRed BullRed Bull
2012Sebastian VettelRed BullRed Bull
2013Sebastian VettelRed BullRed Bull
2014Lewis HamiltonMercedesMercedes
2015Lewis HamiltonMercedesMercedes
2016Nico RosbergMercedesMercedes
2017Lewis HamiltonMercedesMercedes
2018Lewis HamiltonMercedesMercedes
2019Lewis HamiltonMercedesMercedes
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