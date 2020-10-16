İstanbul, 2021'de düşünülmüyor! 0:00 / 0:00

Dokuz yıl sonra yeniden Formula 1 takvimine giren İstanbul, 2021'de düşünülmüyor. Formula 1 CEO'su Chase Carey, şampiyonanın resmi podcast'ine 2021 takviminin ayrıntılarını anlattı. Salgın tedbirleri nedeniyle bu sezon yarış ve pist sayısını azalttıklarını söyleyen Carey, ulaşımı kolaylaştırmak için Avrupa'da Grand Prix'lere yöneldiklerini belirtti.

Formula 1'in global bir spor olduğunun altını çizen ve 2021'deki değişiklikleri duyuran Carey, İstanbul, Imola ve Mugello gibi tarihi özelliği olan yarışları 2021 takviminde düşünülmediğini ve bu pistlerin yerine diğer kıtalardaki Grand Prix'leri dahil edeceklerini söyledi.

Güncellenen 2020 takvimiyle 9 yıl sonra Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul'daki Türkiye Grand Prix'si, 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.