Formula 1 Katar GP saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 8 Ekim 2023 F1 puan durumu - Motor Sporları Haberleri

Formula 1 Katar GP saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 8 Ekim 2023 F1 puan durumu - Motor Sporları Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Formula 1'de Katar GP için beklenen gün geldi çattı. Son olarak Japonya'da düzenlenen yarışta kazanan bir kez daha lider Versttappen olmuştu. İşte, yarışseverlerin şimdiden gözlerini çevirdiği F1 Katar yarışı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...